Fraine al voto: il sindaco uscente Stampone contro due liste della Polizia penitenziaria

Tutto secondo copione ormai consolidato a Fraine, chiamata a rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere il sindaco. Il primo cittadino in carica, l’uscente Filippo Stampone, dovrà vedersela, per modo di dire, contro due sfidanti solo sulla carta, collegati ad altrettante liste composte da appartenenti alla Polizia penitenziaria in massima parte.

Filippo Stampone, dunque, salvo sconvolgimenti dell’elettorato, sarà rieletto sindaco di Fraine. Questa la lista di consiglieri collegata a Stampone: Zelinda Bruschi, Francesco Chiavaro, Gino Domenico Di Iorio, Anastasia Finamore, Martina Finamore, Igino Nicola Grimaldi, Pasqualino Stampone, Valeria Stampone, Gabriele Suriano.