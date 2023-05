Franco Valente: «La tavola osca è la più grande truffa archeologica del Sannio»

«La tavola osca è la più grande truffa archeologica del Sannio». La sentenza, senza appello, è dell’architetto Franco Valente, originario di Capracotta, che parteciperà, nel pomeriggio di domani a Bojano, alla presentazione del saggio di Paola Di Giannantonio dal titolo “La tavola osa di Capracotta“.

«La tavola osca fu trovata a Pietrabbondante, fu venduta ad Agnone dove ne fu fatta una copia. La patacca fu seppellita a Capracotta. Da Capracotta finì a Roma. Da Roma il “paccotto” fu rifilato agli Inglesi. Oggi si trova al British Museum di Londra mentre l’originale sta in Italia» svela in sintesi l’architetto Valente. La presentazione del saggio di Paola Di Giannantonio sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le interpretazioni della studiosa abruzzese che aprono una nuova via alla comprensione di un testo particolarmente complicato. «Un incontro a due voci, – chiude Valente – anche per raccontare l’incredibile storia di truffe archeologiche consumate nell’Italia post-unitaria». L’incontro culturale domani pomeriggio, a partire dalle 17,30, presso il Palazzo Colagrosso in piazza della Vittoria a Bojano.