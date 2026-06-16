Rimpasto della Giunta regionale, Primiani (M5S): «Molise fermo per i giochetti di palazzo»

«Dopo settimane di tira e molla sulla Giunta, a colpi di mosse e contromosse, alla fine la montagna ha partorito il topolino. È questa la sintesi drammatica di un rimpasto che doveva tradursi in un governo regionale più…

«Dopo settimane di tira e molla sulla Giunta, a colpi di mosse e contromosse, alla fine la montagna ha partorito il topolino. È questa la sintesi drammatica di un rimpasto che doveva tradursi in un governo regionale più efficiente e che invece si è rivelato solo l’ennesimo giochetto di poltrone. Escono Michele Iorio e Andrea Di Lucente, entrano Armandino D’Egidio e Roberto Di Baggio. Una semplice sostituzione di nomi, senza alcuna visione strategica, senza autorevolezza, senza un progetto per il Molise».

Così il portavoce M5S in Consiglio regionale, Angelo Primiani, che continua: «In tutto ciò, la cosa più grave è che l’esecutivo non ha più riferimenti su settori strategici e importanti per il presente e il futuro della Regione. Lo sviluppo economico, i trasporti, il sociale, il turismo, il Pnrrr non sono più priorità del governo regionale tanto da poter essere trattati da consiglieri delegati senza potere di firma. Sostanzialmente, di cosa si occuperà la nuova Giunta regionale: di pic-nic e tempo libero? È questo il piano per una regione che ha bisogno di sanità, trasporti, industria e occupazione? È questo il disegno per cui il presidente Roberti ha tenuto la Regione ed il Consiglio bloccato per oltre un mese? Il Molise non può permettersi di perdere un minuto di tempo, e invece è totalmente fermo: i cittadini attendono risposte serie ma chi porta sulle spalle il peso di quella responsabilità se ne infischia e pensa solo a incastrare tessere di un puzzle senz’anima.

Niente di niente sul futuro dei molisani, su centinaia di famiglie il cui destino è legato ad esempio alla vertenza Stellantis, al caso Del Giudice, all’ex Unilever, sulla difficoltà con cui le persone si scontrano ogni giorno per avere accesso alle cure, sull’emergenza trasporti, sull’ambiente. Insomma, ancora una volta il centrodestra dimostra di essere totalmente scollegato dalla realtà: la gestione è fallimentare su tutta la linea, e chi governa deve assumersi la responsabilità di questo disastro».