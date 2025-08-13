  • News

    • Frontale tra due autovetture sulla statale 87, tre feriti in ospedale

    Poco prima delle ore 16, su segnalazione del 118, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti sulla S.S.87 al km 124+500 per un incidente stradale frontale tra due autovetture.
    Tre i feriti presi in carico dai sanitari in posto. Presenti anche i Carabinieri di Bojano.
    La viabilità, già compromessa dai lavori in corso, ha risentito di ulteriori rallentamenti per la chiusura parziale della carreggiata.

