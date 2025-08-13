Poco prima delle ore 16, su segnalazione del 118, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti sulla S.S.87 al km 124+500 per un incidente stradale frontale tra due autovetture.
Tre i feriti presi in carico dai sanitari in posto. Presenti anche i Carabinieri di Bojano.
La viabilità, già compromessa dai lavori in corso, ha risentito di ulteriori rallentamenti per la chiusura parziale della carreggiata.
Frontale tra due autovetture sulla statale 87, tre feriti in ospedale
