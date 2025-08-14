Vandali scatenati a Capracotta: preso di mira il parco giochi, ma le telecamere li hanno filmati

Vandali scatenati a Capracotta, nel paese montano solitamente tranquillo dove c’è il massimo rispetto per le cose pubbliche. Da qualche giorno, infatti, si registrano danneggiamenti ed episodi di teppismo, puntualmente denunciati alle autorità competenti dal sindaco Candido Paglione. «Prima la casetta dell’acqua, l’altra notte hanno provato con i giochi inclusivi della villa comunale. – spiega il primo cittadino – Episodi di vandalismo e azioni che possono danneggiare i beni comuni e mettono a rischio la credibilità e la bellezza del nostro paese».

Nei giorni scorsi, infatti, la casetta dell’acqua, che eroga appunto acqua microfiltrata, è stata pesantemente danneggiata da ignoti, forse al fine di mettere le mani sui pochi spiccioli presenti all’interno della cassa automatica dove si inseriscono le monete che sbloccano l’erogazione di acqua. Non paghi della bravata, che ha messo fuori uso l’apparecchiatura proprio nel momento di picco delle presenze turistiche in paese, i vandali hanno preso di mira anche il parco giochi.

«I giochi accessibili, installati con grande impegno, sono un patrimonio di tutta la comunità, specialmente dei bambini più vulnerabili. – denuncia il sindaco Paglione, molto infastidito da questi gesti odiosi e vigliacchi – Questi atti non sono bravate, ma azioni che fanno male e che la comunità di Capracotta non può più tollerare. È ora che chi compie questi gesti capisca il valore del rispetto per i beni di tutti».

Sin dal primo danneggiamento, i Carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante Falasca, hanno avviato le indagini finalizzate a risalire alla identità dei vandali. Accertamenti e investigazioni che sarebbero vicine ad una svolta positiva atteso che, come annuncia lo stesso sindaco Candido Paglione, il sistema di videosorveglianza attivo in paese ha registrato tutto. Quelle immagini permetteranno ai militari dell’Arma di inchiodare alle proprie responsabilità gli autori materiali degli atti vandalici.