Fuggono all’alt dei Carabinieri: inseguiti e arrestati per detenzione illegale di quindici dosi di cocaina

Avezzano e Civitella Roveto – Un’attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere alcuni giorni fa dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Avezzano, si è conclusa con l’arresto in flagranza di…

Avezzano e Civitella Roveto – Un’attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere alcuni giorni fa dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Avezzano, si è conclusa con l’arresto in flagranza di tre persone di origine straniera.

I tre uomini, già noti alle forze dell’ordine in ragione di pregresse vicissitudini giudiziarie, sono stati notati dai Carabinieri a bordo di un’auto nel centro di Avezzano, a cui è stato intimato di fermarsi per procedere ad un controllo. La vettura in uso ai tre, anziché fermarsi all’alt, si è data alla fuga tra le strade trafficate del capoluogo marsicano, in direzione della Strada Statale 690, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Le serrate ricerche dell’auto in fuga si sono concluse alcuni minuti dopo, proprio lungo l’ex Superstrada del Liri, dove la pattuglia della Stazione Carabinieri di Civitella Roveto ha intercettato il veicolo ricercato e, al termine di un breve inseguimento, lo ha fermato.

Con il supporto di altre pattuglie giunte in rinforzo, i Carabinieri ha individuato e recuperato un involucro, contenente 15 dosi di cocaina, che in quegli istanti concitati era stato lanciato fuori dal finestrino.

I tre occupanti dell’auto, di età compresa tra i 34 ed i 45 anni, sono stati arrestati in flagranza per “detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e condotti, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, presso la casa circondariale del capoluogo marsicano.