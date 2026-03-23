Scippa uno smartphone e fugge, inseguito e arrestato dai Carabinieri un 19enne egiziano

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città di Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate…

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città di Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare attenzione riposta sui reati predatori che infondono sempre elevato allarmismo nella cittadinanza.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Montesilvano su segnalazione del NUE 112 si portava in quella via D’Andrea ove era stato segnalato un uomo, 66enne del posto, che mentre camminava era stato avvicinato da un soggetto che, con mossa fulminea, gli strappava dalle mani con forza il proprio smartphone e subito dopo scappava.

Tempestivamente i militari raggiungevano il luogo interessato ed una volta presi contatti con la vittima, raccoglievano speditivamente una descrizione dell’autore del reato. A questo veniva intrapresa una mirata attività di ricerca nelle vie limitrofe che permetteva di riuscire a rintracciare, nella vicina Via Aldo Rossi, un uomo che corrispondeva perfettamente con i dati forniti dalla vittima.

I Carabinieri, quindi, bloccavano il soggetto, che alla loro vista aveva anche tentato di allontanarsi e procedevano contestualmente ad una perquisizione personale alla ricerca della refurtiva.

L’attività di P.G. svolta dava i risultati sperati in quanto veniva rinvenuto, occultato all’interno della tasca del giubbotto del giovane, un 19enne di origine egiziana, celibe, nullafacente e senza fissa dimora, un cellulare di cui lo stesso non sapeva giustificarne il possesso e che i successivi accertamenti permettevano di stabilire che fosse proprio quello sottratto pochi istanti prima alla vittima.

Tenuto conto dei concordanti elementi probatori raccolti, che lasciavano ragionevolmente presupporre chi fosse l’autore del reato, lo stesso veniva condotto presso gli uffici della Compagnia di Montesilvano ed al termine delle formalità di rito veniva dichiarato in stato di arresto per il reato di furto con strappo.

La refurtiva veniva restituita al proprietario, illeso ma ancora provato per l’evento che gli era accaduto, che si mostrava felice di essere rientrato in possesso del suo “prezioso” cellulare la cui rubrica conteneva tutti i numeri di telefono dei suoi cari e a lui utili.

L’uomo, fatta salva la sua presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, in attesa del rito direttissimo che si celebrerà nella giornata odierna.