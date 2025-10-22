Funerali del Cardinale Edoardo Menichelli, monsignor Spina: «Lascia un ricordo incancellabile di sapienza e guida spirituale»

Una folla composta e commossa ha riempito, mercoledì 22 ottobre, il Santuario della Madonna dei Lumi per dare l’ultimo saluto al Cardinale Edoardo Menichelli, pastore buono e guida spirituale che ha lasciato un segno profondo nelle Arcidiocesi di Chieti-Vasto, Ancona-Osimo e Camerino-San Severino Marche, sua terra d’origine. Alla celebrazione delle solenni esequie, presieduta da Mons. Nazzareno Marconi, presidente della Cem e vescovo di Macerata, hanno preso parte Vescovi, diaconi, religiosi, Autorità civili e militari, insieme a tantissimi fedeli, amici e concittadini che hanno voluto salutarlo con affetto e riconoscenza. In tanti si sono raccolti nel dolore e nella preghiera per onorare un pastore buono e una guida luminosa, che ha saputo accompagnare con sapienza e amore il cammino di tante comunità.

«La celebrazione delle solenni esequie del Cardinale Menichelli suscita nel nostro cuore sentimenti di dolore per la perdita di un grande Pastore – ha detto Mons. Angelo Spina durante l’omelia – ha lasciato un ricordo incancellabile di sapienza e guida spirituale e pastorale, i cui frutti sono ancora ben vivi e presenti nelle comunità cristiane delle Diocesi da lui guidate».

Il dolore per la perdita si è unito a un profondo senso di riconoscenza al Signore per il dono del suo ministero episcopale, vissuto con fede, umanità e passione evangelica. Toccante il ricordo degli ultimi anni segnati dalla malattia, affrontata con fede, coraggio e abbandono fiducioso alla volontà di Dio. «Ha sperimentato la croce di una malattia devastante» – ha ricordato Mons. Angelo Spina – «sempre sorretto e accompagnato con amore e dedizione dai familiari, dai medici, dalle suore e dagli amici».

