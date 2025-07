Furgone in avaria soccorso dalla Stradale: gli agenti trovano quattro tonnellate di rame di sospetta provenienza, denunciato il conducente

Una pattuglia della Polizia Stradale ha effettuato un controllo su un furgone in avaria fermo lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra Abruzzo e Molise, precisamente nel territorio di Petacciato (CB). All’interno del veicolo sono stati rinvenute numerose matasse di cavi in rame, del peso complessivo di oltre 4500 kg. Il conducente, privo di documentazione del trasporto, non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza del materiale.

Da verifiche successive è emerso che il rame potrebbe essere collegato ad un recente furto avvenuto presso un impianto fotovoltaico nelle Marche. Il veicolo e il carico sono stati posti sotto sequestro, mentre proseguono le indagini. Il conducente è stato deferito all’Autorità giudiziaria, per ricettazione e il materiale è stato affidato in custodia giudiziaria.