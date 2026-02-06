  • News

    • Furgone per la raccolta rifiuti distrutto dalle fiamme, intervento dei Vigili del fuoco

    Pubblicato il

    Poco prima delle 12 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta con un’autopompaserbatoio, e in supporto anche un’autobotte, a Matrice per un incendio furgone raccolta rifiuti e diversi contenitori di rifiuti.

    L’incendio è stato domato con naspo ad alta pressione. Sono stati anche utilizzati gli autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie. Per la messa in sicurezza dell’area si è utilizzata una  terrmocamera per accertarsi che l’area interessata dall’incendio non presentasse alcun altro punto critico.
    Sul posto anche il Sindaco del comune di Matrice.

