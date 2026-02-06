Carambola di auto sulla statale: due feriti trasportati in ospedale dalle ambulanze

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, allertata dal 118, è intervenuta per un incidente stradale avvenuto nel comune di Campobasso, sulla SS 645 in via Puglia. Nell’impatto sono state coinvolte quattro autovetture; due i feriti, trasportati dalle ambulanze del 118 presso l’ospedale di Campobasso. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estricazione di uno dei feriti e alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Sul posto era presente anche la Polizia Municipale per gli adempimenti di propria competenza.

