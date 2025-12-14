Furgone rubato con a bordo ciclomotore ed attrezzi agricoli, inseguito e bloccato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Termoli, impegnati in un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione dei furti nelle località rurali dei territori di Termoli, Guglionesi e Campomarino, notavano transitare a velocità sostenuta, all’altezza di Campomarino, sulla S.S. 16 ter, un furgone cassonato con a bordo quattro individui.
La situazione insospettiva i militari che si ponevano all’inseguimento del mezzo che da accertamenti sulla targa risultava oggetto di furto, denunciato a Bojano lo scorso novembre. La gazzella nonostante la velocità dei fuggitivi, riusciva a mantenere il contatto visivo con il veicolo in fuga, evitando anche tutta una serie di oggetti che i malviventi lanciavano dal furgone nel tentativo di colpire l’auto di servizio.
l mezzo terminava la propria corsa in via Rio Salso di contrada Nuova Cliternia (CB) con i quattro che, favoriti dal buio, abbandonavano il veicolo riuscendo a dileguarsi a piedi tra le campagne circostanti. Rinvenuti e sequestrati, oltre al furgone anche un ciclomotore e attrezzature agricole per la raccolta delle olive per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Le indagini proseguono per l’identificazione dei malviventi.
L’attività in questione conferma la massima attenzione dell’Arma di Termoli nel controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno dei furti nel circondario nell’ottica di garantire la sicurezza della comunità.