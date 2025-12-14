Uncem: Bussone confermato alla presidenza, Saia eletto nel consiglio nazionale

«A chiusura del Congresso nazionale tenutosi a L’Aquila il 12 e 13 dicembre, esprimo, a nome mio personale e dell’intera delegazione molisana, le più vive congratulazioni a Marco Bussone per la sua meritata rielezione alla Presidenza nazionale dell’UNCEM. La riconferma rappresenta il giusto riconoscimento per un lavoro serio, concreto e lungimirante portato avanti con passione e competenza negli ultimi cinque anni. Un impegno che ha permesso di riattivare e rimotivare centinaia di amministratori delle montagne italiane, restituendo all’UNCEM un ruolo centrale e credibile, ridando voce, dignità e speranza alle comunità montane del Paese».

Così Candido Paglione, sindaco di Capracotta e presidente dell’Uncem regionale del Molise, che ha preso parte al congresso nazionale appena concluso.

«Le montagne italiane da tempo attendono scelte coraggiose, risposte strutturali e azioni non più rinviabili: servizi essenziali, infrastrutture materiali e digitali, sanità di prossimità, mobilità, scuola, lavoro, politiche fiscali differenziate e strumenti concreti per contrastare spopolamento e marginalità. – riprende Paglione – Sono certo che Marco Bussone saprà continuare, con la determinazione che lo contraddistingue, a incalzare Governo e Parlamento affinché le politiche per la montagna diventino finalmente una priorità nazionale stabile e non episodica. In qualità di presidente di UNCEM Molise, confermo la piena disponibilità a proseguire questo percorso comune, forti della visione, della capacità di ascolto e della credibilità istituzionale che in questi anni hanno consentito all’UNCEM di tornare a essere interlocutore autorevole nei luoghi in cui si decidono le sorti delle aree interne e montane».

Il congresso nazionale dell’Aquila rafforza anche la presenza e il ruolo del Molise all’interno dell’UNCEM. Con l’elezione nel nuovo Consiglio nazionale, oltre a Paglione, sono stati eletti quattro nuovi consiglieri: Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia; Gianfranco Paolucci, sindaco di Macchia Valfortore e presidente di ANCI Molise; Luca Coromano, assessore del Comune di Riccia; Michele Nardacchione, sindaco di Cercepiccola.

«A Marco Bussone rinnoviamo il nostro più sincero augurio di buon lavoro, assicurando fin da ora la piena e convinta collaborazione dell’UNCEM Molise, nel segno di una coesione forte e responsabile dei territori per sconfiggere le marginalità, affermare il diritto a restare nelle montagne e ricostruire condizioni reali di giustizia sociale ed equità territoriale» chiude Paglione.