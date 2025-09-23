Furgone rubato nel Chietino, la Polizia recupera generi alimentari per oltre mille euro di valore

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, intensificata sotto l’impulso del Questore della provincia di Pescara, Carlo Solimene, la Polizia di Stato, questa mattina, ha recuperato un ingente quantitativo di merce rubata.

In particolare, le volanti, durante lo svolgimento di mirati servizi, a seguito di una segnalazione riguardante la presenza di materiale sospetto, pervenuta sul numero di emergenza, effettuavano un controllo nell’area comune posta tra due immobili siti in zona Rancitelli.

Gli agenti, immediatamente, hanno notato, in tale area, la presenza di svariati scatoloni contenenti generi alimentari, i poliziotti, insospettiti, hanno approfondito la ricerca rinvenendo, occultati in un sottoscala, numerose confezioni della stessa merce, il tutto riconducibile ad un noto marchio di generi alimentari.

I successivi accertamenti permettevano di riscontrare che quanto rinvenuto, costituito da quasi 700 confezioni di generi alimentari dal valore di oltre 1.000 euro, era custodito all’interno di in furgone rubato in nottata in provincia di Chieti e rinvenuto, nella mattinata di oggi, privo del suo carico, nelle vicinanze del luogo in cui è stata recuperata la merce.

Gli agenti hanno inoltre avviato indagini immediate, che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un 35enne, accusato del reato di furto aggravato.

Quanto rinvenuto è stato restituito agli aventi diritto. Un lieto fine reso possibile dalla tempestività delle indagini e della segnalazione, a testimonianza di come una collaborazione efficace tra cittadinanza e forze dell’ordine possa portare, immediati e risolutivi risultati.