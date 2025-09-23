L’Arma ricorda il sacrificio di Salvo d’Acquisto: benedetto il campanile che ospiterà la campana dei Marinelli

Una cerimonia per ricordare il sacrificio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”.

A 82 anni dal suo gesto eroico, a Torre di Palidoro – luogo in cui Salvo D’Acquisto scelse di offrire la propria esistenza per salvare le vite di ventidue innocenti – il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, accompagnato dal fratello dell’eroe, Prof. Alessandro D’Acquisto, ha deposto una corona d’alloro ai piedi della stele commemorativa, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i caduti.

«Salvo D’Acquisto ci insegna che, anche nei momenti più bui della storia, la scelta del bene, del coraggio e del sacrificio può illuminare il cammino verso un futuro migliore» – le parole del Vertice dell’Arma.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, scolaresche e i familiari degli ex ostaggi, testimoniando come il nome di Salvo D’Acquisto continui a unire generazioni sotto il segno della memoria e dell’eroismo.

A seguire, presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” di Roma, si è tenuta la benedizione del campanile eretto per sorreggere la campana dedicata all’eroe, manufatto della Pontificia fonderia Marinelli di Agnone, che riecheggerà come richiamo costante ai valori di coraggio, dedizione e servizio.