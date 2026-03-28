Furti di merce dai pacchi in transito, due dipendenti di Poste nella rete della Polizia

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, ha individuato due dipendenti di Poste Italiane (58 e 48 anni) ritenuti responsabili di ripetuti furti di merce dai pacchi in transito.
L’indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Pescara, con la collaborazione della struttura Fraud Management e Security Intelligence di Poste Italiane, è stata avviata dopo il rinvenimento di numerosi pacchi manomessi e privi del contenuto, ed è stata sviluppata attraverso servizi di osservazione e attività investigative.
I due, impiegati presso il centro di smistamento, sono stati colti mentre si allontanavano dal luogo di lavoro con merce sottratta, tra cui capi di abbigliamento, cosmetici e articoli per la casa, oltre ad alcuni pacchi ancora chiusi.
Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare ulteriore materiale della stessa tipologia, oltre a dispositivi elettronici e smartphone.Sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare il danno economico e verificare eventuali altre responsabilità.