Furti in abitazione e truffe agli anziani, due colpi sventati dalla Polizia: scattano le denunce

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati predatori e ai controlli connessi alla movida, la Polizia di Stato ha sventato una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani e un…