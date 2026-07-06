Ventuno concerti in cinque regioni, parte la stagione estiva dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Ventuno concerti in cinque regioni, undici diverse produzioni artistiche con oltre 20 partner musicali sul palco fra direttori d'orchestra provenienti da Italia ed Europa, solisti e artisti ospiti cantanti, interpreti e musicisti di rilievo nazionale e internazionale. Sono i numeri della stagione estiva 2026 dell’Istituzione Sinfonica…

Ventuno concerti in cinque regioni, undici diverse produzioni artistiche con oltre 20 partner musicali sul palco fra direttori d’orchestra provenienti da Italia ed Europa, solisti e artisti ospiti cantanti, interpreti e musicisti di rilievo nazionale e internazionale.

Sono i numeri della stagione estiva 2026 dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, in programma dal 9 luglio al 26 agosto una presenza significativa in importanti festival del Centro Italia., un cartellone che conferma la vocazione produttiva dell’ISA e la sua capacità di coniugare il grande repertorio sinfonico con la musica contemporanea, la divulgazione, il dialogo con la canzone d’autore e l’apertura verso nuovi pubblici.

La stagione si articola in undici produzioni originali, costruite secondo un equilibrio tra tradizione e innovazione. Accanto ai grandi capolavori della musica classica trovano spazio nuove commissioni, produzioni crossover, concerti-evento e omaggi ad artisti che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. Grandi partner sul palco: dai cantanti internazionali – Belinda Davids e Tony Hadley– e italiani – Arisa, Simona Molinari, Antonino e Giovanni Caccamo– a musicisti di grande fama – i pianisti Leonardo Pierdomenico, Costantino Catena e Danilo Rea, la violinista Laura Marzadori e il compositore e performer Igor Caiazza.

Un cartellone che racconta un’orchestra dinamica, capace di abitare linguaggi differenti senza rinunciare alla propria identità sinfonica.

Primo appuntamento il 9 luglio a Spoleto, per un concerto sinfonico di Arisa, ospite del Festival dei Due Mondi con la direzione di Roberto Molinelli.

Domenica 12 luglio l’Orchestra dell’ISA protagonista de I Cantieri dell’Immaginario, all’Aquila, con Beethoven 5, con la direzione di Davide Trolton e con il pianista abruzzese Leonardo Pierdomenico. Una celebrazione del genio beethoveniano attraverso due opere emblematiche della maturità artistica del compositore: il Quinto Concerto per pianoforte e orchestra “Imperatore” e la celeberrima Quinta Sinfonia.

Per il settantesimo anniversario della fondazione del Comune di Alba Adriatica, martedì 14 luglio l’ISA propone una serata di grande coinvolgimento con Quando il Rock mette il frac, un dialogo tra orchestra e grandi classici del rock internazionale diretto da Roberto Molinelli.

Mercoledì 15 luglio alla Scalinata di San Bernardino per I Cantieri dell’Immaginario debutta la produzione cuore dell’estate dell’ISA: Colossal Time, un viaggio nella grande musica per il cinema, da John Williams a Ennio Morricone, da Nino Rota ai temi di Star Wars, Harry Potter, Il Gladiatore, James Bond e Pirati dei Caraibi, negli arrangiamenti dell’eclettico Roberto Molinelli che sarà anche sul podio come direttore. 10 date in replica: il 16 luglio a Terni, il 17 ad Avezzano per l’inaugurazione del Festival Terre Emerse, 18 luglio a Cantalice, il giorno seguente a Lanciano per l’Estate Musicale Frentana, il 21 a Foggia, il 24 a Giulianova per l’apertura del Festival Approdo, il giorno seguente, 25 luglio, a Tortoreto, il 26 al Rocca in Musica di Rocca Sinibalda, il 14 agosto a Pescocostanzo e il 26 agosto nel Chiostro Michetti di Francavilla al Mare.

Per il nono anno consecutivo, l’ISA sarà Orchestra residente del Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo diretto dal M° Jacopo Sipari di Pescasseroli. Concerto di inaugurazione venerdì 31 luglio nel Chiostro di San Francesco con Faccia a faccia con San Francesco. Poeta di Dio e del Mondo, una commissione originale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese affidata a Roberto Molinelli, anche nel ruolo di direttore d’orchestra, su testi di Davide Rondoni e con la voce di Simona Molinari dedicata agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Serata dedicata al grande repertorio classico, il 5 agosto con Beethoven 5 due capolavori del compositore di Bonn: il Quinto Concerto per pianoforte e orchestra “Imperatore”, interpretato dal solista Costantino Catena, e la monumentale Quinta Sinfonia. Sul podio Marcin Nałęcz-Niesiołowski, In apertura del concerto un momento speciale dedicato alla prima esecuzione assoluta della nuova Cantata per soprano e orchestra di Luigi Faldini dedicata a San Francesco.

Come d’abitudine nei cartelloni del FIME di Tagliacozzo non mancheranno omaggi ai grandi protagonisti della musica italiana Venerdì 7 agosto, Antonino – La voce che resta, nuova commissione del Festival Internazionale di Mezza Estate, ripercorre alcuni dei più importanti successi di Mina, Battisti, Dalla, Mango, Giorgia, Cocciante e Baglioni in una veste sinfonica originale. Domenica 9 agosto sarà la volta di L’alba dentro l’imbrunire. Omaggio a Franco Battiato: Giovanni Caccamo rende omaggio al grande cantautore siciliano attraverso una rilettura orchestrale del suo universo poetico e musicale.

Il rapporto tra orchestra e immagini ritorna martedì 11 agosto, nel Chiostro di San Francesco di Tagliacozzo, con Cinema Paradise, produzione dedicata alle musiche di John Williams, Ennio Morricone e Nino Rota con Laura Marzadori, Danilo Rea e Igor Caiazza che firma anche una nuova commissione.

Il cartellone guarda anche alla scena internazionale con due importanti produzioni dedicate alla popular music. Giovedì 13 agosto, sempre nel Chiostro di San Francesco di Tagliacozzo, Belinda Davids sarà protagonista di Indimenticabile Whitney, omaggio sinfonico a Whitney Houston che restituisce la forza vocale e interpretativa della grande artista americana. Martedì 18 agosto, nella stessa cornice, Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet, salirà sul palco con Live in Symphony, ripercorrendo i grandi successi della propria carriera in una nuova dimensione orchestrale.

Nel suo insieme, la stagione estiva 2026 restituisce l’immagine di un’orchestra dinamica e fortemente orientata alla produzione, capace di affiancare il repertorio classico a nuove commissioni, coproduzioni, grandi eventi popolari e tournée, con una proposta artistica che valorizza il patrimonio musicale, sostiene la creatività contemporanea e rafforza il ruolo dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese nel panorama nazionale.