Lettere Moderne: laurea da 110 e lode e menzione accademica per la dottoressa Sara Carpineta

Laurea in Lettere Moderne con la votazione di 110 e lode e menzione accademica, questa mattina, per Sara Carpineta di Tornareccio. La neo dottoressa ha brillantemente completato il suo primo ciclo triennale di studi accademici presso l'Università di…

Laurea in Lettere Moderne con la votazione di 110 e lode e menzione accademica, questa mattina, per Sara Carpineta di Tornareccio. La neo dottoressa ha brillantemente completato il suo primo ciclo triennale di studi accademici presso l’Università di Chieti, discutendo la tesi in Lettere Moderne, dal titolo “Il mito filogino in Boccaccio, dall’elegia di Madonna Fiammetta al Decameron“. Congratulazioni alla neo laureata e alla sua famiglia da parenti, amici e dalla redazione de l’Eco.