Furti in abitazione, la Prefettura lancia il patto per i controlli di vicinato: volontari che segnalano alle forze dell’ordine

Si è svolta oggi, presso la Prefettura di Isernia, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Giuseppe Montella, alla presenza dei vertici delle locali Forze dell’ordine e del Sindaco del Comune di Rionero Sannitico, Arnaldo Rossi.

All’ordine del giorno l’analisi dei recenti episodi di furto in abitazione, registrati sul territorio del citato Comune, per i quali sono in corso le opportune verifiche da parte degli organi di polizia. Nel corso dell’incontro è stata disposta l’intensificazione, sul territorio comunale, dei servizi di controllo da parte delle Forze dell’ordine al fine di innalzare il livello di percezione della sicurezza. All’implementazione delle attività di vigilanza dovranno affiancarsi una serie di ulteriori iniziative in grado di fungere da deterrente.

In particolare, il Sindaco è stato invitato ad effettuare una compiuta verifica dei sistemi di videosorveglianza nel proprio territorio. Inoltre, in un’ottica di sicurezza partecipata, il rappresentante dell’Ente locale è stato altresì invitato ad aderire al patto per i controlli di vicinato, che secondo la Prefettura «ha fatto registrare positivi risultati nelle realtà territoriali in cui è stato stipulato». Il patto di vicinato, invero, prevede una maggiore interazione tra cittadini e Forze dell’ordine in quanto consente a queste ultime di ricevere specifiche segnalazioni, da parte dei gruppi di volontari adeguatamente formati, utili affinché gli organi di polizia assicurino interventi mirati e tempestivi per impedire il compimento di illeciti.

A conclusione della riunione, il Prefetto Montella, nel rilevare il massimo impegno già profuso dalle Forze dell’Ordine – su tutto il territorio provinciale – nell’azione di contrasto al fenomeno dei reati predatori, ha sottolineato «quanto le rinnovate strategie d’intervento operativo possano contribuire a dare ulteriore impulso al potenziamento della sicurezza dei Comuni della nostra provincia».