Furti in abitazione nel Chietino, identificato e denunciato il ladro: è un diciassettenne

I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un diciassettenne di Pescara poiché ritenuto responsabile di tre furti in abitazione di cui due commessi a Chieti ed uno a Rosciano.

Le investigazioni sono scaturite a seguito della denuncia in stato di libertà del minore unitamente ad altri due familiari maggiorenni per il possesso di attrezzi atti allo scasso, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 16 novembre 2025. In quella circostanza, i militari dopo aver fermato un’autovettura sospetta che si aggirava nel centro abitato di Francavilla al Mare, venivano aggrediti dai 3 occupanti e riuscivano a bloccare soltanto il minore mentre gli altri due si davano alla fuga.

Nel corso delle operazioni di perquisizioni venivano trovati vari attrezzi solitamente utilizzati per i furti in abitazione. I successivi accertamenti ed approfondimenti effettuati permettevano di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a tre furti commessi nei giorni antecedenti tra Chieti e Rosciano. L’attività si inserisce nell’ambito delle numerose attività di prevenzione messe in atto dai Carabinieri e disposti anche dalla Prefettura per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione.