Violazione del decreto di espulsione dal suolo nazionale, albanese arrestato nel Chietino

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chieti hanno tratto in arresto un trentaduenne albanese per violazione del decreto di espulsione dal suolo nazionale, emesso nei suoi confronti nel dicembre 2022.

Nella circostanza, i militari nel corso di un servizio mirato al contrasto dell’immigrazione clandestina, controllavano il predetto unitamente ad un altro suo connazionale mentre si aggiravano a bordo di un’autovettura nel centro abitato di Chieti Scalo e, durante il controllo dei documenti, si appurava che lo stesso risultava già espulso nel dicembre del 2022 con provvedimento valido sino al 2026.

Pertanto, accertato che il soggetto si era irregolarmente introdotto sul suolo nazionale, in violazione delle norme previste dal testo unico sull’immigrazione, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato, convalidato nella stessa giornata a seguito di giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza, gli veniva applicata la misura dell’obbligo di firma alla P.G, in attesa della prossima udienza e delle procedure volte all’espulsione.