Furti in abitazione nel Chietino: ripulite quattro case a Tornareccio, indagini in corso

Quattro furti in abitazione sono stati messi a segno, nella serata di ieri, nell’abitato di Tornareccio, più precisamente nella frazione di San Giovanni. I delinquenti sono entrati in azione intorno alle ore 20 e pare abbiano agito a colpo sicuro, come se sapessero che in quelle abitazioni non avrebbero trovato persone a presidiarle.

La banda, che alla base della più elementare logica ha agito con la complicità di una persona del posto che conosce le abitudini dei suoi compaesani, ha preso di mira ben quattro abitazioni in frazione San Giovanni. Solito metodo di azione: effrazione sugli infissi esterni e, una volta all’interno, indisturbati, i delinquenti hanno rovistato nelle varie stanze e arraffato denaro contante e soprattutto preziosi, oggetti in oro. Il bottino è ancora da quantificare nella sua interezza.

Al rientro in casa dei proprietari l’amara scoperta e subito il lancio dell’allarme con la segnalazione ai Carabinieri. Sono stati predisposti dei servizi di controllo del territorio, ma al momento non risulta che l’autovettura utilizzata dai ladri sia stata intercettata.

Dalle prime voci pare si tratti di una autovettura Fiat, di colore scuro, molto probabilmente presa a noleggio. I Carabinieri della stazione di Archi, competente per territorio, e i colleghi della compagnia di Atessa hanno effettuato i sopralluoghi e i rilievi di rito e avviato le indagini finalizzate a risalire all’identità dei ladri e a quella dell’ipotetico “basista” locale, il complice del posto. Nella zona sono attive anche delle telecamere; dalla visione dei filmati gli investigatori potrebbero riuscire a carpire qualche utile dettaglio.

Le raccomandazioni delle autorità sono sempre quelle di segnalare al 112 ogni persona o autovettura sospetta avvistata circolare in paese e nelle frazioni.