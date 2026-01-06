Maltempo: tanta pioggia e nel pomeriggio previste nevicate in calo fino a 600-700 metri

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26001 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0000312-05/01/2026, recante:

“DALLE PRIME ORE DI MARTEDÌ 6 GENNAIO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO:

– [Omissis]…;



– NEVICATE IN CALO FINO A QUOTE DI 300-400 M, E LOCALMENTE FINO A LIVELLO DEL MARE, SU EMILIA ROMAGNA ORIENTALE, MARCHE, UMBRIA E TOSCANA ORIENTALE, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ALL’ABRUZZO E AL LAZIO ORIENTALE.”

Una vasta area depressionaria abbraccia l’intero Continente europeo e si spinge fino al Mediterraneo, mentre un flusso sud-occidentale in quota umido ed instabile interessa ancora l’Italia, con maltempo sulle regioni centro-meridionali. Nei prossimi giorni, precipitazioni interesseranno ancora buona parte del Centro-Sud, con fenomeni che insisteranno sulle regioni tirreniche centro-meridionali peninsulari. I venti, ancora sostenuti dai quadranti meridionali al Meridione, ruoteranno dai quadranti settentrionali, con temperature in sensibile calo dapprima al centro, poi mercoledì anche al meridione.

Martedì 06 gennaio 2026

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Previste nevicate in calo fino a 600-700 m.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo nei valori massimi.

Venti: localmente forti.

Mari: molto mossi.

MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI NEVE E GELO

Prima:

• Informati sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i radiogiornali locali;

• Procurati l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificane lo stato: pala e scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo esercizio commerciale;

• Presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare neve e ghiaccio;

• Monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido;

• Fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata; • Controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore;

• Verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli;

• Non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro.

Durante:

• Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra struttura). L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli;

• Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve;

• Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. Riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai molto le operazioni di sgombero neve. Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:

• Libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;

• Tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;

• Mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate. Prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore;

• Evita manovre brusche e sterzate improvvise;

• Accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede;

• Ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli;

• Parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli il lavori dei mezzi sgombraneve;

• Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti;

• Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Dopo :

• Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza;

• Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni e muoviti con cautela.