Furti in abitazione: segnalata Audi A3 di colore scuro. Contattare il 112 ai primi sospetti o avvistamenti

Si allunga la lista di furti in abitazione nell’Alto Vastese. Dopo i colpi messi a segno a Fraine, nei giorni scorsi, altri furti in appartamento risultano anche nell’abitato di Torrebruna. Presumibilmente si tratta della stessa banda di ladri che ha colpito nei due centri montani, ripulendo almeno quattro abitazioni.

I Carabinieri hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire all’identità dei delinquenti, ma le autorità chiedono la massima collaborazione dei cittadini. In caso di avvistamento di auto o persone sospette è assolutamente indispensabile contattare in tempo reale il numero di emergenza 112 in modo da allertare le Forze dell’ordine presenti e in circuito sul territorio e dare modo agli operatori di intervenire tempestivamente.

L’autovettura utilizzata dai ladri, nei giorni scorsi, a Torrebruna e Fraine, è una Audi A3 di colore scuro. Il veicolo pare sia stato noleggiato in provincia di Napoli. In caso di avvistamento, anche solo ai primi sospetti, contattare immediatamente il numero di emergenza 112. Evitare ogni altro tipo di iniziativa personale, come inseguimenti e cose del genere, perché i ladri potrebbero essere pericolosi e addirittura armati.