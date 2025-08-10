Tiro lunga distanza trofeo “Auro d’Alba”: medaglie d’oro per Conti, Manfreda e De Thomasis

Quarta gara del torneo di tiro sulla lunga distanza “Auro d’Alba” nel campo in quota di Schiavi di Abruzzo. Condizioni meteo caratterizzate da vento quasi assente, salvo che nella seconda manche, hanno accolto i tiratori sportivi provenienti d Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata, che hanno preso parte alla quarta gara del trofeo “Auro d’Alba”.

All’esito delle tre manche disputate, su bersagli posti alla distanza di cinquecento metri, questi sono risultati i podi.

Nella categoria “Production” sul primo gradino del podio è salito Gianni Conti, abruzzese di Palmoli (CH), con il punteggio di 215 e dieci V-Bull; medaglia d’argento per Mauro Coletta, campano, con 213 e tredici V-Bull; bronzo per Aurelio Di Domenico, abruzzese della Provincia de L’Aquila, con il punteggio di 206 e diciassette V-Bull.

Da sinistra Coletta, Conti e Di Domenico

Per la categoria “F-Class Tr” la medaglia d’oro è spettata a Gioacchino Manfreda, da Rionero in Vulture, provincia di Potenza, con 223 e diciannove V-Bull; argento per Pasqualino Valerio, molisano, con 222 e ventidue V-Bull; terzo gradino del podio per Paolo Candeloro di Vasto (Ch) con 219 e diciannove V-Bull.

Da sinistra Valerio, Manfreda e Candeloro

Nella categoria “F-Class Open“ medaglia d’oro per Andrea De Thomasis di Pescara con 222 e ventidue V-Bull; argento per l’abruzzese Moreno Di Pietro con 217 e sedici V-Bull e medaglia di bronzo per il campano Cremente Marino con 214 e ventuno V-Bull.

Da sinistra Di Pietro, De Thomasis e Marino

L’ultima gara del trofeo di tiro sulla lunga distanza “Auro d’Alba” è prevista per il prossimo 6 settembre. Alla singola gara, compresa quella del 6 settembre, può partecipare anche chi non è iscritto al torneo. In quell’occasione ci saranno anche le premiazioni dei vincitori del torneo nelle rispettive categorie. Le classifiche sono disponibili sulla pagina social del campo di tiro.