Furti in appartamento nell’Alto Vastese: il sindaco Di Laudo chiede più Carabinieri

Il maggiore Amedeo Consales, comandante della compagnia Carabinieri di Vasto, e il luogotenente Salvatore Giampaglia, comandante della stazione di Celenza sul Trigno, hanno preso parte ieri pomeriggio ad un incontro con la cittadinanza relativo alla ondata di furti che si sta registrando nel centro Trignino da qualche tempo.

Un incontro voluto dall’amministrazione comunale in carica, presieduta dal sindaco Walter Di Laudo. «Il tema, molto sentito dai cittadini, è stato quello del sensibile aumento dei furti negli ultimi mesi sul territorio del piccolo centro montano. – spiega lo stesso primo cittadino, il quale ha evidenziato che «per arginare il problema ho chiesto al comando provinciale un’aumento della dotazione organica della locale stazione Carabinieri». Più omini per le stazioni periferiche, dunque, ma anche prevenzione grazie alla tecnologia. Il sindaco Di Laudo, infatti, si è impegnato a reperire «i fondi necessari per un potenziamento dell’attuale sistema di videosorveglianza» e ha invitato i cittadini «a munirsi per quanto nelle loro possibilità di sistemi di allarmi domestici».

«Il maggiore Amedeo Consales, in un’ottica di prevenzione, ha spiegato ai cittadini come potersi difendere dai furti e dalle truffe evidenziando che purtroppo, nonostante lo sforzo dei militari dell’Arma, spesso l’impianto normativo di riferimento consente l’arresto dei malfattori solo se sorpresi in flagranza di reato. – dichiara il sindaco Di Laudo – Il comandante dei Carabinieri ha ribadito che, in un’ottica di collaborazione con le Forze dell’ordine, i cittadini non devono temere di segnalare ogni movimento ritenuto sospetto. L’incontro si è concluso con l’intervento di alcuni cittadini, che oltre a raccontare le proprie esperienze, hanno rappresentato all’amministrazione comunale e agli uomini dell’Arma, l’esigenza di una maggiore tutela della loro sicurezza attraverso azioni di rafforzamento della capacità di fronteggiare e arginare il preoccupante incremento delle azioni criminose a a danno dell’intera comunità».