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Tralicci abbattuti dalle frane, nelle frazioni di Belmonte del Sannio in azione i generatori di corrente

L’intera rete elettrica di zona, tra l'Alto Molise e l'Alto Vastese, ha subìto, in più punti, spostamenti o addirittura la compromissione dei pali di sostegno, come accaduto nelle frazioni di Belmonte del Sannio dove ancora nella mattinata di…

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L’intera rete elettrica di zona, tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese, ha subìto, in più punti, spostamenti o addirittura la compromissione dei pali di sostegno, come accaduto nelle frazioni di Belmonte del Sannio dove ancora nella mattinata di ieri il personale incaricato era impegnato nella sostituzione di alcune strutture.

Alcune abitazioni in agro di Belmonte, da giorni, vanno avanti con dei generatori di corrente alimentati a gasolio. Anche sulla frane di via Kennedy a Castiglione Messer Marino un traliccio è sprofondato a causa di una grossa frana, ma in quel caso specifico non risultano ancora interventi di messa in sicurezza della linea elettrica dell’alta tensione.

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