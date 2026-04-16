Traffico illecito di rifiuti per ventiduemila tonnellate: operazione del Noe, quattro indagati

Il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) ha concluso una complessa operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, finalizzata al contrasto della criminalità ambientale che si è definita con l’emissione di un avviso di chiusura delle indagini preliminari a…

Il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) ha concluso una complessa operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, finalizzata al contrasto della criminalità ambientale che si è definita con l’emissione di un avviso di chiusura delle indagini preliminari a carico di quattro persone ritenute responsabili, in concorso morale e materiale tra loro, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Le attività d’indagine dei militari dell’Arma, hanno consentito di riscontrare che attraverso continuative attività organizzate e l’allestimento di mezzi di trasporto, un’azienda operante nel ramo della gestione e del trasporto di rifiuti presente nell’area del basso Molise, tra gli anni 2019 e 2024, avrebbe gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi, per un quantitativo calcolato di ventiduemila tonnellate ed effettuando oltre duemilacinquecento trasporti illeciti di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto quantificabile in oltre duecentosessantamila euro.



La ditta di trasporto rifiuti, peraltro, dovrà rispondere anche dell’illecito amministrativo previsto in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse.