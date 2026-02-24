Furti in appartamento: trenta chili di preziosi sequestrati dai Carabinieri in attesa di restituzione

Oltre trenta chili di oggetti preziosi per un valore di circa 1,6 milioni di euro. È quanto sequestrato dai Carabinieri di Padova in una vasta operazione condotta a marzo 2025 nelle province del Veneto e in quelle di Rimini e Trento.

Nei mesi successivi, i beni sono stati pubblicati nella Banca Dati degli oggetti rinvenuti liberamente accessibile sul sito www.carabinieri.it permettendo, ad oggi, di restituire ai legittimi proprietari oltre 150 oggetti preziosi, per un valore di 400mila euro, risultati provento di circa 60 furti commessi in varie aree del territorio nazionale.

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti