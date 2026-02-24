Vigili del fuoco: problema tecnico sulle linee, sala operativa Campobasso non raggiungibile. Ecco come richiedere soccorso

A causa di un problema tecnico sulle linee a servizio del numero 115 di soccorso dei Vigili del Fuoco non risulta possibile contattare la Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso.
Dal comando di Campobasso comunicano che «PER OGNI ESIGENZA DI SOCCORSO PER LA QUALE RISULTA NECESSARIO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO SI PREGA DI CONTATTARE IL NUMERO 113 E CHIEDERE DI ESSERE MESSI IN CONTATTO CON LA SALA OPERATIVA DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CAMPOBASSO».
Alla risoluzione del guasto tecnico verrà inoltrata una nuova comunicazione.