Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato soggetto originario della Guinea

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bojano, volta a contrastare i reati contro il patrimonio e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli esercenti del territorio.

Nella mattinata del 17 ottobre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bojano, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto originario della Guinea, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.



L’uomo, convocato presso la sede del Comando per accertamenti relativi ad un furto commesso nella notte ai danni di un pub del centro cittadino, ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Immediatamente inseguito e raggiunto dai Carabinieri, ha opposto una decisa resistenza fisica, strattonando e spingendo i militari nel tentativo di garantirsi la fuga, senza tuttavia provocare feriti.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto una somma in contanti pari a 250 euro un mazzo di chiavi e delle birre risultati provento del furto denunciato dal titolare del locale, nonché un coltello della lunghezza complessiva di 22 centimetri ed una borsa contenente documenti sottratti nei giorni precedenti a un’altra cittadina di Bojano.

All’esito delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Campobasso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Campobasso nella giornata di ieri, 20 ottobre, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere, come richiesto dalla Procura della Repubblica di Campobasso.