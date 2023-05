Furto al supermercato, coppia di stranieri arrestata in flagranza dai Carabinieri

Pescina (AQ). Bloccati dai carabinieri durante la fuga intrapresa dopo aver messo a segno un furto ai danni di un supermercato della zona. Finisce così la corsa di tre cittadini stranieri, due uomini e una donna, poco più che ventenni, che, lo scorso fine settimana, sono scappati dopo essere stati scoperti dal titolare del negozio, che avvisa i carabinieri.

Una pattuglia della stazione di Pescina, già in servizio nel centro cittadino, intercetta il veicolo in fuga e, dopo un breve inseguimento, lo raggiunge e lo blocca con l’ausilio di altri militari arrivati a dare manforte dalla vicina stazione di Trasacco.

Per tutti e tre i fermati, all’esito di una puntuale ricostruzione dei fatti, è scattato l’arresto nella flagranza di reato per concorso in furto di generi alimentari corrispondenti ad un valore commerciale di circa 1000 euro.

La merce, nel frattempo abbandonata in strada, è stata interamente recuperata rientrando in possesso del legittimo proprietario che, con prontezza, è riuscito ad attivare l’intervento dei militari dell’Arma, che hanno risposto all’esigenza con altrettanta prontezza.

Le concitate fasi della vicenda sono state immediatamente portate a conoscenza del P.M. della procura della Repubblica di Avezzano che, ricevuti gli atti, ha richiesto ed ottenuto la convalida degli arresti dal GIP dello stesso tribunale.