In tarda mattinata di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con il supporto di un’autobotte, è intervenuta a Ripalimosani (CB) per un incendio garage. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Le fiamme hanno incenerito tutto il materiale contenuto all’interno. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

