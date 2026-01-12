Gestione silvo-pastorale, l’alto Molise vuole un consorzio forestale: Agnone comune capofila

Un progetto che guarda al futuro del territorio, alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo economico locale. Il Comune di Agnone, insieme ad altri enti dell’area, ha avviato il percorso per la costituzione di un Consorzio forestale pubblico-privato che avrà il compito di gestire in modo unitario e sostenibile i terreni agro-silvo-pastorali di proprietà comunale. L’iniziativa rientra nel programma Green Community, finanziato con fondi del Pnrr, e punta a rimettere al centro il patrimonio forestale come risorsa strategica: non solo boschi da preservare, ma anche opportunità concrete di lavoro, economia verde e valorizzazione delle aree interne.

Con un avviso pubblico, il Comune altomolisano ha aperto ufficialmente alla partecipazione di partner privati: imprese del settore agro-forestale, cooperative, consorzi, ma anche proprietari e conduttori di terreni interessati a entrare a far parte del nuovo soggetto. L’obiettivo è costruire una gestione condivisa, capace di unire competenze tecniche, conoscenza del territorio e solidità economica. Il Consorzio si occuperà della cura dei boschi, della gestione delle superfici agricole e pastorali, della tutela della biodiversità e della valorizzazione della filiera del legno. Un modello che mira a superare l’abbandono e la frammentazione delle proprietà, puntando invece su una visione d’insieme e su interventi programmati nel tempo.

La partecipazione è aperta sia a operatori economici sia a privati cittadini che possiedono terreni forestali: a tutti è richiesta una quota di adesione contenuta, pensata per favorire la più ampia inclusione possibile. I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro la fine di gennaio 2026.

Dietro questo progetto c’è una scommessa chiara: trasformare la gestione del bosco in una leva di sviluppo, capace di creare occupazione, contrastare lo spopolamento e rafforzare il legame tra comunità e territorio. In un’area come l’Alto Molise, dove il patrimonio naturale è vasto ma spesso sottoutilizzato, il Consorzio forestale rappresenta un passaggio decisivo verso un modello di crescita più equilibrato e sostenibile. Un primo passo, concreto, per riportare i boschi al centro della vita economica e sociale delle comunità locali.