    • Ghiaccio sulla carreggiata, carambola di auto: quattro veicoli incidentati, feriti i conducenti

    Pubblicato il

    Poco dopo le ore 8,30 di stamattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso, della sede distaccata di Termoli, è intervenuta con un’autopompaserbatoio e un modulo antincendio, sulla SP51 per un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture, probabilmente a causa del manto stradale ghiacciato.


    Sul posto il 118 con due ambulanze per trasportare due conducenti degli autoveicoli al nosocomio di Termoli per accertamenti. Presenti i Carabinieri di Montenero di Bisaccia per quanto di loro competenza. Per tutta la durata dell’intervento la strada è rimasta chiusa al traffico fino alla sua completa messa in sicurezza.

