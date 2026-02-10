Ginetta Pannunzio, la suora chef originaria di Agnone ha spento 102 candeline

Nata ad Agnone il 7 febbraio 1924. Questo racconta il suo certificato di nascita. Stiamo parlando di suor Ginetta Pannunzio, che ha festeggiato i primi centodue anni di vita presso l’istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue in Latina. I festeggiamenti della suora agnonese hanno avuto carattere di ufficialità, con tanto di amministratori e vescovo, monsignor Mariano Crociata, perché Ginetta Pannunzio è riconosciuta come una figura storica della comunità religiosa e cittadina.

Alla cerimonia ha preso parte l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Latina, Michele Nasso, che ha portato alla festeggiata e alla comunità delle suore i saluti della sindaca Matilde Celentano. L’assessore Nasso ha consegnato a suor Ginetta una targa a nome della Città di Latina, come «segno di gratitudine e riconoscenza per una vita interamente dedicata al servizio degli altri». Alla celebrazione era presente anche Suor Emma Zordan, recentemente nominata Commendatore della Repubblica e già ricevuta dal Sindaco, a testimonianza del valore e dell’impegno sociale delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue sul territorio.

«Nata ad Agnone il 7 febbraio 1924, Suor Ginetta vive da oltre dieci anni a Latina – ha dichiarato l’assessore Nasso – insieme alle consorelle. Nella sua lunga vita religiosa ha messo a disposizione con umiltà e dedizione le sue doti culinarie, diventando la cuoca delle mense gestite dalle suore, con una particolare attenzione alle pietanze dietetiche per i diabetici, espressione concreta di una carità silenziosa, ma profonda. Rappresenta un esempio luminoso di fede vissuta nel quotidiano, fatta di gesti semplici, servizio e discrezione. A nome dell’amministrazione comunale abbiamo voluto rendere omaggio a una donna di poche parole, ma di grande testimonianza, che ha lasciato e continua a lasciare un segno profondo nella nostra comunità».