  • News

    • Spacciano in un appartamento occupato, tre pregiudicati arrestati dalla Squadra Mobile

    Pubblicato il

    Nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato della Questura di Pescara ha arrestato tre uomini pescaresi di 43, 35 e 33 anni, tutti con precedenti.

    L’attività, condotta dalla Squadra Mobile nel quartiere Villa del Fuoco, è partita da segnalazioni su un sospetto via vai di persone presso un alloggio Atero ccupato abusivamente, dove era stata allestita una postazione di spaccio.

    All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno trovato anche un cliente che aveva appena acquistato una dose. Sequestrati circa 60 grammi di cocaina, 75 grammi di hashish e 1.130 euro in contanti.

    I tre arrestati sono stati condotti in carcere a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria . L’alloggio è stato restituito all’ATER per la successiva assegnazione.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento