Giornalisti: addio al tesserino amaranto, nuove press card in linea con le indicazioni dell’Europa

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti prosegue il percorso di verifica relativo alla possibilità di realizzare una card professionale (carta elettronica) per i giornalisti che sostituirà il vecchio e iconico tesserino amaranto, provando a superare la questione che l’attuale tesserino cartaceo nel corso del 2026 non potrà essere più utilizzato come documento di riconoscimento.

Il Regolamento UE 2019-1157 relativo alle caratteristiche minime di sicurezza dei documenti di identità in ambito UE prescrive infatti elementi di sicurezza minimali che i documenti cartacei, che i tesserini attuali, non possiedono.

Per questo motivo il Consiglio Nazionale sta valutando tutte le ipotesi, tra cui anche un accordo con la Zecca dello Stato, allo scopo di emettere – in accordo con gli Ordini regionali – le nuove press card che potrebbero avere durata annuale o pluriennale e verrebbero spedite direttamente all’indirizzo dell’iscritto.