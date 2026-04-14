Lavori in corso sulla “mulattiera” per rendere percorribile il tratto non franato: attivata viabilità secondaria per Belmonte

Sono iniziati gli interventi dei mezzi meccanici sulla ex statale Istonia finalizzati a rimuovere gli smottamenti e i detriti caduti sulla sede stradale sul territorio di Belmonte del Sannio. Tutta l'arteria di collegamento tra l'Alto Molise e l'Alto…

Sono iniziati gli interventi dei mezzi meccanici sulla ex statale Istonia finalizzati a rimuovere gli smottamenti e i detriti caduti sulla sede stradale sul territorio di Belmonte del Sannio. Tutta l’arteria di collegamento tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese è interessata da fenomeni di dissesto, con una importante frana che ha letteralmente cancellato un tratto di strada poco distante dallo svincolo per località Secolare, alle porte di Agnone.

Andando oltre, in direzione Abruzzo, invece, si incontrano solo smottamenti e un cedimento della strada già sistemato. Su uno di questi, il più importante per dimensioni, stanno operando i mezzi meccanici per tentare di aprire un varco che consentirebbe, nell’immediato, di ricollegare le due comunità al di qua e al di là del Sente. Riaprendo quel tratto, infatti, sarebbe possibile poi lasciare la ex statale Istonia e percorrere alcune strade comunali di Belmonte del Sannio già sistemate in somma urgenza e raggiungere infine la sponda molisana, bypassando dunque il tratto più dissestato, quello in frana.

Sia l’amministrazione comunale di Belmonte che quella di Castiglione Messer Marino, per quanto di relativa competenza, stanno operando da giorni per riattivare questa viabilità minore e alternativa rispetto all’impossibilità di utilizzo della “mulattiera”. Proprio il Comune di Belmonte, infatti, comunica di aver già sistemato e reso percorribili le strade di Santa Maria la Noce, Padule Piane e località Fonte Diana.

«Gli interventi sono stati effettuati con tempestività grazie al lavoro congiunto dell’ufficio tecnico, dei dipendenti comunali e delle ditte incaricate. – spiegano dal Municipio di Belmonte del Sannio – Le attività di monitoraggio proseguono coordinate dal Centro operativo comunale su tutto il territorio. Si informa inoltre che la Provincia di Isernia ha avviato i lavori in località Lagonero, a seguito dello smottamento che ha interessato la sede stradale in direzione di Castiglione Messer Marino». «Si invitano gli automobilisti alla massima prudenza, maggiormente lungo le strade interessate da fenomeni di dissesto, sia pure mitigati, e si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione dimostrata in questi giorni» chiudono dall’amministrazione comunale guidata da Errico Borrelli, dal vicesindaco Dalio Mastrostefano e dall’assessore Rolando Palomba.