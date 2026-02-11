Giovani democratici e referendum costituzionale: la segretaria nazionale Virginia Libero in Abruzzo

I Giovani Democratici d’Abruzzo annunciano la presenza a Pescara della segretaria nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero, che sarà in città domani e dopodomani per due appuntamenti pubblici dedicati alla campagna politica in vista delle elezioni comunali e del referendum costituzionale.

Il primo appuntamento si terrà domani, giovedì 12 febbraio alle ore 18, presso Cosimetti Mensa e Bar in via Poerio, con un’iniziativa pubblica sul NO al referendum costituzionale, alla quale parteciperanno, insieme alla segretaria nazionale, il magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte d’Appello dell’Aquila, dott. Daniele Di Iulio, e Claudio Mastrangelo, componente della direzione nazionale dei Giovani Democratici.

Il giorno successivo, venerdì 13 febbraio alle ore 10.30 in via delle Caserme, si terrà la conferenza stampa dei Giovani Democratici, con la partecipazione dei candidati dei Giovani Democratici alle prossime elezioni comunali di Pescara, Claudio Mastrangelo e Silvia Sbaraglia, del candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini, insieme a dirigenti regionali e cittadini dei Giovani Democratici.

“La presenza della segretaria nazionale Virginia Libero a Pescara rappresenta un segnale importante di attenzione verso la nostra regione e verso una sfida politica decisiva come quella delle elezioni comunali” dichiara Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo. “Solo lo scorso weekend è stato con noi il vicesegretario nazionale e assessore del Comune di Poggibonsi Filippo Giomini: una partecipazione che conferma la grande attenzione della nuova fase dei Giovani Democratici nazionali, ricostituiti anche grazie al ruolo dell’Abruzzo. Queste elezioni amministrative sono un passaggio cruciale: arrivare al ballottaggio significherebbe riscrivere una nuova storia per Pescara e per l’Abruzzo. Allo stesso modo, la tappa del referendum costituzionale rappresenta una sfida fondamentale per il futuro democratico del Paese, sulla quale le giovani generazioni sono chiamate a essere protagoniste” conclude Gileno.