Giovani talenti: Giuseppe Di Lella dottore in Matematica all’Università di Pisa, congratulazioni

A soli 21 anni, il vastese Giuseppe Di Lella ha conseguito oggi la laurea in Matematica presso l’Università di Pisa, uno degli atenei più prestigiosi d’Italia.



Un percorso di eccellenza che prosegue dopo il diploma con 100 e lode al “Mattei” di Vasto, riconosciuto anche dal Comune e dal Lions Club con premi al merito

Con una discussione brillante e un percorso di studi costellato di successi, Giuseppe ha ottenuto il massimo dei voti: 110/110. Un traguardo che testimonia impegno, passione e grande determinazione, raggiunto in età giovanissima.

La notizia riempie di orgoglio la famiglia, il papà Nicola e la mamma Viviana, la sorellina Carola, i nonni Ida, Franco e Angela e lo zio Mariano, gli amici e la comunità vastese, che si congratulano con Giuseppe per questo importante risultato, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali. Congratulazioni anche dalla redazione de l’Eco.