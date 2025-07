Giovanna Di Ninno va in pensione, auguri dall’amministrazione di Sant’Angelo del Pesco 

Collocata in pensione la dirigente dell’ufficio anagrafe, stato civile e amministrativo del municipio di Sant’Angelo del Pesco, Giovanna Di Ninno. Nel saluto dei colleghi e degli assessori comunali, Giovanna è stata ringraziata dalla sindaca Nunzia Nucci per l’onorato servizio svolto con dedizione e impegno e per la sua simpatia, dolcezza, semplicità e pacatezza.

Inizia come responsabile, per 10 anni, della Biblioteca comunale dove si attiva anche nell’aiutare gli studenti nelle ricerche varie. Nel direttivo, per molti anni, della Pro loco si prodiga nell’organizzare manifestazioni ludiche specie nell’estate. In Municipio svolge un periodo di servizio a progetto, prima di superare il concorso pubblico che le dà diritto ad essere impiegata di ruolo. I suoi anni di servizio hanno visto il passaggio epocale dall’anagrafe cartacea a quella digitale e interconnessa.

Assidua collaboratrice del coro parrocchiale, ha servito i cittadini senza faziosità e con la consapevolezza che il suo lavoro si snodava sotto gli sguardi attenti dell’opinione pubblica. A Giovanna vanno gli auguri delle sorelle, della cognata, dei nipoti, dei pronipoti e dalla redazione de l’Eco online.

