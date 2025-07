Gioventù Nazionale, Nicole Cicchino nominata commissario regionale per il Molise

Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, riparte con nuova energia anche in Molise: a guidarlo sarà Nicole Cicchino, giovane studentessa isernina, nominata commissario regionale. Una scelta che segna l’inizio di una fase di rinnovamento e radicamento sul territorio, con l’obiettivo di dare voce ai giovani molisani e costruire una presenza militante sempre più forte, viva e determinata.

La destra italiana vanta una lunga tradizione di militanza giovanile che ha sempre rappresentato la fucina della futura classe dirigente. Non è un caso che Giorgia Meloni, oggi Premier e leader di Fratelli d’Italia, si sia fatta notare quando era alla guida di Azione Giovani, incarnando fin da giovane i valori di una destra nazionale. Allo stesso modo, Fabio Roscani, attuale presidente nazionale di Gioventù Nazionale, ha visto il proprio impegno tra le fila del movimento giovanile culminare con l’elezione alla Camera dei Deputati, a dimostrazione concreta di come la militanza e la coerenza paghino, nel tempo, con responsabilità sempre più alte.

«È per me un grandissimo onore assumere il ruolo di Commissario Regionale in un momento così importante per il nostro movimento. Essere stata scelta per guidare Gioventù Nazionale in Molise rappresenta una grande responsabilità che affronterò con determinazione e spirito di servizio – ha dichiarato Nicole Cicchino – Siamo una generazione che non si arrende, che crede ancora nei valori della Nazione, della comunità e della meritocrazia. Il nostro impegno sarà quello di ricostruire una presenza forte e visibile in tutte e due le province, tra le scuole, nell’ università e nei luoghi dove si forma il futuro del nostro territorio»,