Gli alunni della primaria di Agnone spediscono le letterine per i loro papà dall’ufficio postale

Ad Agnone, 35 alunni delle classi II A e II B della scuola primaria “F. A. Marinelli” hanno spedito le lettere ai loro papà dall’ufficio postale di via Verdi. La direttrice della sede ha già provveduto a effettuare…

Ad Agnone, 35 alunni delle classi II A e II B della scuola primaria “F. A. Marinelli” hanno spedito le lettere ai loro papà dall’ufficio postale di via Verdi. La direttrice della sede ha già provveduto a effettuare un “inoltro speciale” delle missive direttamente al Centro di Recapito di Agnone, che provvederà attraverso i portalettere ad assicurare il giorno stesso della ricorrenza la consegna a domicilio delle letterine dei bambini.

A coordinare le classi sono state le insegnanti Maria Clementina Forte, Rosalba Carnevale, Francesca Finamore e Teresa Izzo, che nel ringraziare Poste Italiane per la collaborazione hanno commentato: “Questa esperienza didattica ha ampliato le competenze degli alunni sia sul piano linguistico, con la produzione del testo-lettera e la scrittura dell’indirizzo di destinatario e mittente sulla busta della spedizione, sia sul piano dell’educazione civica, mediante la conoscenza di un servizio pubblico per tutti i cittadini, come le Poste”.

In occasione della Festa del Papà, in calendario giovedì 19 marzo, Poste Italiane ha realizzato una colorata cartolina filatelica, in Molise disponibile, oltre che sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio). Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

In Molise sono stati 12 i neo-papà dipendenti di Poste Italiane che negli ultimi mesi hanno usufruito degli istituti previsti dalle politiche della famiglia e in particolare per il sostegno della genitorialità come i congedi di paternità e parentale. Per loro, ma in generale per tutti i dipendenti genitori, l’azienda promuove numerose iniziative pensate per tutelare la maternità e la paternità, favorire la conciliazione vita-lavoro, valorizzare il ruolo genitoriale e la parità di genere.

Ad esempio, in materia di congedo parentale, che prevede per legge tre mesi indennizzati all’80% della retribuzione, Poste Italiane garantisce ai suoi dipendenti un trattamento di miglior favore riconoscendo, per gli eventuali successivi due mesi di congedo fruiti entro il sesto anno di vita del bambino, una indennità dell’80% anziché il 30% che prevede la legge.

Tra le altre iniziative, il percorso denominato “Lifeed” e dedicato a genitori con figli fino ai 18 anni. Un percorso per rendere l’esperienza genitoriale un “master” in competenze trasversali, essenziali anche per la crescita professionale.

Con l’iniziativa “Fiocco giallo”, dedicata a tutti i dipendenti neo genitori, Poste Italiane dà il benvenuto ai nuovi nati con un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia di prima qualità necessari per dedicare ai bebè le migliori attenzioni.

L’attenzione di Poste alla genitorialità è stata confermata dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il settimo anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane e si concretizza anche attraverso altre iniziative che accompagnano il dipendente durante il suo percorso.