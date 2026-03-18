Centro Studi, lo scrittore Alfredo Carosella dà il via al programma culturale 2026

Giovedì 19 marzo, alle ore 18, nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, prenderà il via il programma culturale 2026 del Centro Studi Alto Molise, con la presentazione del romanzo di Alfredo Carosella “A casa io e te” (edizioni La Bottega delle Parole, Napoli 2023).

Dialogherà con l’autore lo scrittore Francesco Paolo Tanzj, mentre le letture di brani scelti saranno affidate a Francesco Di Nucci. L’introduzione sarà curata da Marcella Amicone, a cui seguiranno i saluti del vice sindaco di Agnone, Giovanni Amedeo Di Nucci.

“A casa io e te” racconta la vita di Mario Russo, segnato dal terremoto del 1980 e dalla crescita tra due famiglie molto diverse a Napoli. Tra difficoltà, solidarietà e affetti, il romanzo esplora la resilienza, la speranza e il valore dei legami umani, immergendo il lettore in una narrazione intensa e empatica.

Alfredo Carosella, nato a Campobasso nel 1965 e residente a Portici, è architetto e scrittore pluripremiato, noto per racconti e romanzi che affrontano temi sociali e familiari.