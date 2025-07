Gran ballo principesse di Montecarlo, nuova ribalta per l’hair stylist lancianese Silvio Luciani

Dopo Sanremo, si riaccendono le luci della ribalta per l’hair stylist lancianese Silvio Luciani e il suo staff, protagonisti nel weekend di un doppio appuntamento: da un lato la Notte dei Serpenti di scena domenica sera a Pescara, dall’altro il Grand Ball of Princes and Princesses che è andato invece di scena a Capri.

Silvio Luciani, infatti, ha curato nel weekend make up ed hair style per il Gala di Capri, uno degli eventi di maggior prestigio dell’estate. Sull’isola è infatti approdato per la prima volta il Grand Ball of Princes and Princesses di Monaco, ospitato nella prestigiosa cornice del Jumeirah Capri Palace; un Gala esclusivo per gli amanti del lusso e delle grandi feste, un’esperienza da sogno, tra atmosfere regali, scenografie da fiaba e un dress code da corte europea. Un’iniziativa che ha visto tra l’altro protagonista un’altra abruzzese, Cinzia Verì di San Vito Chietino, Ambasciatrice eventi in italia per il Gran ballo Principi e principesse di Montecarlo.

Mentre Silvio Luciani era impegnato tra abiti lunghi e corone, il suo staff si è invece dedicato alla Notte dei Serpenti di scena a Pescara. Ilario Marzolo e Teresa Santarelli, infatti, hanno curato rispettivamente hairstyle e make up di Andrea Delogu, conduttrice e protagonista della kermesse.

Un’occasione straordinaria per lo staff del salone della bellezza di Lanciano, resa possibile grazie alla collaborazione con lo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno.



Una doppia vetrina per il salone del noto parrucchiere frentano, che continua a conquistare palcoscenici sempre più prestigiosi, anche con la collaborazione di uno staff giovane e dinamico, ma sempre pronto a dare il suo supporto all’energia creativa di Luciani.