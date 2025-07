Migliori formaggi italiani, aperte le iscrizioni per i Casearia Awards 2025

Aperte le iscrizioni per i Casearia Awards 2025, il concorso che premia i migliori formaggi italiani, che si svolge nell’ambito di Casearia – Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, la cui 3° edizione si terrà dal 29 al 31 agosto 2025 ad Agnone (IS), in Molise, tra oltre 70 espositori e 100 produzioni di tutte le regioni, masterclass, talk, degustazioni, eventi ed ospiti speciali. Un momento prestigioso di celebrazione della tradizione casearia italiana. La valutazione dei formaggi partecipanti, infatti, è affidata all’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio), ente di riferimento per la valorizzazione dell’assaggiatore di formaggio e la divulgazione della conoscenza dei formaggi italiani. Questa garanzia di competenza e professionalità assicura che ogni prodotto venga giudicato secondo i più alti standard qualitativi.

Il concorso prevede tre diverse categorie che rappresentano l’ampio spettro della produzione casearia italiana. La categoria paste filate, dedicata ai formaggi caratterizzati dal processo di filatura, simbolo della tradizione casearia meridionale. Tra gli esempi più celebri: la mozzarella di bufala campana, il provolone, la scamorza, il caciocavallo e la burrata. La sezione formaggi stagionati: riservata ai formaggi a pasta dura o semidura sottoposti a stagionatura, espressione della pazienza e dell’arte casearia. In questa categoria rientrano eccellenze come il Parmigiano Reggiano, il Gorgonzola, il Pecorino Romano, il Grana Padano e il Taleggio, per citarne alcuni. Terza categoria è quella dei formaggi elaborati, che comprende i prodotti più innovativi e le preparazioni speciali che arricchiscono la produzione contemporanea, come formaggi arricchiti con erbe, spezie, tartufi, oppure preparazioni affumicate o con tecniche di lavorazione particolari.

I vincitori riceveranno un trofeo speciale: un’opera d’arte realizzata dall’artista Ettore Marinelli della storica Fonderia Marinelli di Agnone, che rappresenta la C stilizzata del logo Casearia. Un riconoscimento che unisce tradizione artigianale e simbolismo, rendendo il premio ancora più significativo.

Il prestigio dell’evento è ulteriormente rafforzato dal riconoscimento di Agnone come “Città del Formaggio 2025” da parte dell’ONAF. Questo titolo ha portato il comune molisano a entrare nell’Albo nazionale che conta oggi 42 Comuni simbolo dell’eccellenza casearia italiana. Una qualifica che sottolinea la storica identità di Agnone nel panorama della produzione di formaggi nazionale e la sua vocazione naturale a ospitare un evento di tale importanza.

Come partecipare.

Le iscrizioni ai Casearia Awards 2025 sono ora aperte e seguono un processo strutturato in due fasi distinte, pensato per garantire massima organizzazione e trasparenza. Il primo passo è la registrazione sul sito ufficiale dell’ONAF all’indirizzo: https://www.onaf.it/concorsi/agnone2025/. È necessario che si iscriva prima il produttore, indicando un indirizzo email che fungerà da codice identificativo per tutto il processo. A questo indirizzo verrà inviata la scheda di iscrizione, completa della dichiarazione di accettazione del regolamento, che dovrà essere firmata e consegnata insieme ai prodotti. Una volta completata la registrazione, il produttore potrà procedere all’iscrizione di uno o più prodotti. Per ciascun formaggio iscritto, riceverà via email la relativa scheda di iscrizione, documento che dovrà essere allegato ai formaggi al momento della consegna per la valutazione.

I Casearia Awards 2025 sono un’opportunità unica per i produttori caseari italiani di far conoscere e valorizzare i propri formaggi davanti a una giuria di esperti e a un pubblico di appassionati. L’evento di premiazione è fissato per il 30 agosto 2025 ad Agnone, dove i migliori formaggi italiani si contenderanno il riconoscimento nella cornice della prima e più grande fiera dei formaggi del Centro-Sud d’Italia.