Guardia di Finanza: il colonnello Lopez cede il comando del provinciale di Pescara al pari grado Scalabrino

Il Colonnello Giuseppe Lopez ha lasciato oggi l’incarico di Comandante Provinciale al Colonnello Bartolomeo Scalabrino durante una cerimonia ufficiale presso la caserma “Angelini” a Pescara. L’evento è stato presieduto dal Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Fabio Massimo Mendella, che ha rivolto al cedente parole di apprezzamento per il servizio reso in favore della collettività e per l’attività svolta a tutela della legalità economico-finanziaria del capoluogo adriatico ed ha fatto i migliori auguri di buon lavoro al subentrante.

Il Col. t.SPEF Giuseppe Lopez, dopo circa un anno e mezzo di permanenza a Pescara, all’esito di un concorso dell’Agenzia europea per la cooperazione di polizia (EUROPOL), si trasferirà a L’Aia (Paesi Bassi) per assumere l’incarico di Capo Dipartimento Reati Economico Finanziari (European Financial and Ecomomic Crime Centre – EFECC).

Nel salutare i finanzieri presenti il Colonnello Lopez ha voluto ringraziare tutti per l’intenso lavoro svolto sul territorio provinciale nel periodo del suo comando, frutto dell’impegno personale profuso dagli appartenenti a tutti i Reparti dipendenti, sempre orientato all’efficacia dei risultati ed alla piena sinergia con tutte le Istituzioni locali, nell’interesse della collettività.

Il Col. t.SPEF Bartolomeo Scalabrino, proveniente dall’Ispettorato per gli Istituti d’istruzione di Roma con l’incarico di Capo Ufficio Addestramento e Reclutamento, assume la guida del Comando Provinciale di Pescara, dopo aver svolto, nel corso della sua carriera, molteplici incarichi nel settore addestrativo, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila e l’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione, operativi nell’ambito del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta e quale Comandante della Compagnia di Palmi (RC) e di Stato Maggiore presso il III Reparto Operazioni del Comando Generale in materia di criminalità organizzata e stupefacenti.

Ha, inoltre, frequentato il 50° Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria rivolto all’alta formazione dei dirigenti del Corpo, durante il quale ha acquisito le conoscenze più significative nel campo del management e maturato esperienze specialistiche nei variegati settori in cui la Guardia di Finanza è chiamata ad intervenire.

Il Colonnello Scalabrino, durante la cerimonia di avvicendamento, ha ringraziato il collega uscente, sottolineando come l’operato delle Fiamme Gialle debba proseguire nell’azione di salvaguardia della legalità, nella piena consapevolezza della responsabilità che ricade su ogni appartenente alla Guardia di finanza.

Il nuovo Comandante ha concluso il suo discorso di insediamento assicurando la ferma determinazione nel tutelare la sicurezza economico-finanziaria in tutte le molteplici manifestazioni, dalla lotta all’evasione fiscale, alla vigilanza sul corretto utilizzo dei fondi pubblici, fino al contrasto alle specifiche forme di criminalità, per contribuire alla crescita economica e sociale dell’intera Provincia di Pescara.