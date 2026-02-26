Trovati in possesso di oltre quattro chili di hashish: due giovani arrestati dalla Polizia

Continuano i servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, nel corso dei quali gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno proceduto all’arresto di un 25enne della provincia di Pescara e di un 31enne locale, già noti alle Forze dell’Ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 31enne avrebbe svolto il ruolo di “rider” di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno notato uscire da un B&B cittadino con una vistosa busta di carta e incontrarsi con il 25enne: poco dopo, i due sono stati fermati mentre si trovavano a bordo dell’auto in uso al presunto “rider”.

La perquisizione del veicolo ha permesso di sequestrare 42 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 4.386,03 grammi oltre a materiale per il confezionamento. Inoltre, gli operatori di Polizia nel corso delle perquisizioni domiciliari rinvenivano nell’abitazione del 25enne ulteriori grammi 159,58 di hashish, un bilancino di precisione e vari coltelli utilizzati per la suddivisione della sostanza stupefacente nonché all’interno della stanza del B&B in uso al 31enne un rotolo di pellicola cellophane necessaria per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 820 euro; quest’ultima sottoposta a sequestro preventivo.

Entrambi sono stati associati alla locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.